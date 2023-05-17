富林-KY生產乳膠皮、柔軟皮、膠布，生產基地為越南同奈廠、海防廠。其中，海防廠廠區生產線兩條乳膠皮生產線及一條膠布生產線；同奈廠生產線除有乳膠皮、柔軟皮生產線各一條，還有PU、膠布各三條生產線。

富林-KY認為，加工廠（尤以傢俱）移至越南就近開發，漸成趨勢，而公司產品齊全，有PVC，PU及超纖可同時滿足客戶不同需求，交期穩定，加上建立信用品質獲得肯定，短期內尚無可匹配之競爭廠商，成為品牌商合作開發之首選。

展望今年，富林-KY指出，受通膨、升息影響及越南政府整頓房地產，緊縮信用，加上大陸貨品爆量出口，恐影響越南本地消費市場。

不過，COACH訂單仍為公司銷售主力。生產流程複雜，短期內仍無任何競 爭廠商可取代，且配合COACH環保政策，採用回收材料，品質已得到COACH確認合格。另，成本下降、美國市場持續庫存去化，也有助下半年外銷訂單回溫。

富林-KY強調，TPU與PU應用多元，適用鞋材、手袋材、戶外運動用品、汽機車座墊、傢俱、電子產品，將持續提升TPU與PU之產能與品質，展示水性PU及環保TPU產品並推廣環保回收再生產品，強化長期利基。

此外、富林-KY 於南部胡志明皮料街設立辦公室；北部增設河西辦事處，就近服務北部傢俱集中地；中部增設峴港辦事處，南部增設芹苴辦事處，鎖定工業區及大型 傢俱加工廠成立專案積極開發，在就近取材得先機情況下，逐點突破。