台灣伴侶權益推動聯盟與多個民間團體今天公布「大專院校跨性別友善校園體檢報告」指出，受調查的7所大專校院學生均僅能在變更身分證性別後，才能更改學籍的性別登記，民團認為，代表性別平等教育法針對性別認同保障的實質意涵未獲得正確、充分理解，遑論實踐。

伴侶盟政策主任方綺表示，性別平等教育法保障學生「性別認同」規定，跨性別學生有權要求學校於有必要標示性別的場合，應依其性別認同標示其性別，代表學籍資料應有和法定性脫鉤理的可能，如果欠缺此種彈性和選擇的話，跨性別學生可能被迫隱藏性別認同或被強迫出櫃，但調查的7所學校沒有任何一所允許脫鉤處理，代表性別平等教育法針對性別認同保障的實質意涵未獲得正確、充分理解。

台灣大學學生會性工坊負責人杜振銘說，受調查的7所大專校院均無提供「性別友善宿舍」，學校應嘗試直接讓不同性別的學生混住，或採家庭式設計、讓不同性別學生共享公共空間。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻也提及，現行體適能測驗仍採取性別分組，如國中到大學都規定女生跑800公尺、男性跑1600公尺，而部分體育課程甚至仍有性別限制，呼籲應改以「能力」分組，而不是以「性別」區分。

民間團體呼籲，學校應允許學籍性別和法定性別脫鉤處理，並全面取消文件上的外顯性別資訊，學校也應更積極建置性別友善宿舍，並提出「跨性別學生友善住宿機制」，體育課程應改以「能力」分組。

受調查7所大學包括台灣大學、屏東科技大學、東吳大學、成功大學、高雄醫學大學、中山大學及清華大學。