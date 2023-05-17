勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心5月19日將在嘉義縣立體育館，朴子轉運站旁舉辦徵才活動。（朴子就業中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心5月19日將在嘉義縣立體育館，朴子轉運站旁舉辦徵才活動，23家廠商提供723個工作機會，其中樂飛創新公司更祭出月薪12萬元，要找無人機飛控軟體工程師，朴子就業中心表示，其中有500多個職缺不限經驗，歡迎應屆畢業生、青年朋友或想轉職的民眾趕快來卡位，一起回嘉工作。

朴子就業中心表示，畢業求職旺季來臨，這次徵才希望能幫畢業青年找到好工作，也幫廠商媒合好人才，此次活動特別邀集在地廠商設攤徵才，不少公司紛紛祭出高薪待遇搶才，包括樂飛創新開出每月薪資上看120K高薪，要找無人機飛控軟體工程師、兆赫電子開出月薪65K要找鑄壓工程師，在地德星紙器技術人員月薪也達6萬元以上。

當天「職場薪星‧夢想誠徵」現場，除徵才活動外，還有履歷健檢、多元單位展售、視障按摩體驗、職訓成果推廣及展示等，早來求職的民眾前50名可獲得精美小禮一分，數量有限，送完為止，歡迎民眾踴躍參加！

朴子就業中心說，包括大成長城、勤誠興業、大瓏企業、松川精密、哈林企業、益森彩藝、樂飛創新、中一食品、兆赫電子、統益機電、昭惠實業、全家便利商店、統一超商、棒棒積木飯店、長榮文苑酒店、星巴克、五鮮級國際餐飲等23家廠商知名企業參與，釋出工程師、儲備幹部、採購專員、勞安人員、教保員、門市人員、餐飲人員、會計助理等多元職缺。