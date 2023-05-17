國民黨中常會今天下午中常會將徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選。台中市議員李中批評，今天不管徵召誰就是「宮廷政治」，地方不一定配合；議員黃健豪則說，2024是戰爭與和平的選擇，要盡量避免情緒勒索、團結一致，支持黨提名的人選。

李中表示，多次喊話中央，總統參選人不要只考慮侯友宜，今天不管中常會公布2024總統參選人徵召誰，過程就是「宮廷政治」，揚言，中央做中央的，地方不一定配合。

黃健豪強調，不管黨中央提名任何人，各方要團結一致、放下前嫌整合，2024總統大選是戰爭與和平的選擇，希望能翻轉，翻轉的前提就是團結，不論過去支持侯、支持郭的陣營該整合的整合、該道歉的道歉，至於過去朱立倫主席是如何跟侯、郭解釋的，則要等他們自己說明。

郭台銘月初到台中「請益之旅」，黃健豪曾陪同走訪基層。黃健豪則說，當時是非綠陣營整合，只要有非綠陣營人選到台中，他都會支持，未來若侯友宜到台中他也會陪同，但目前沒有收到相關資訊。會全力支持黨提名的人選。