台灣公部門近年來屢傳資安問題，財政部「電子發票平台」也爆出只要輸入統編和預設密碼便能瀏覽企業會員資料，逾130家上市櫃受影響。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠呼籲數位發展部「不能再睡」，應儘速提出民眾有感的政策，協助政府應對資安問題。

財政部負責的「電子發票整合服務平台」登入系統遭爆出現資安缺失，只要輸入名單上企業的統編及政府提供的預設密碼，便能瀏覽會員資料。財政部回應稱已改善整合服務平台營利事業密碼弱點，並呼籲營利事業儘快登入修改預設密碼，應符合強度密碼規範及妥善保管密碼。

對此，邱臣遠今(17)日在臉書直言，財政部的回應明顯慢半拍且避重就輕，缺乏事前預防措施，待資安問題遭踢爆後才不慌不忙出來回應及補救。

邱臣遠強調，面對電子化世代，資安問題是政府責無旁貸的議題，尤其首年預算就花200億成立的數位發展部「不能再睡」，應儘速提出民眾有感的政策，協助政府應對資安問題。邱臣遠也提出三點建議，包括一、數發部應優先針對公部門進行「資安總體檢」，找出問題，提升公部門資通安全。二、政府應從公部門著手，設置數位平台完善「資安保障SOP」，透過技術和流程的改善，解決資安漏洞問題。三、數發部應制定施政計畫，針對民間企業及社團進行資安總體檢，落實資訊通信安全。