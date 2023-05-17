（12:55更新，補充比賽進度）2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽，中華隊17日在小組賽階段最後一場與馬來西亞對抗，前兩點混雙中華隊落敗，第3點女單戴資穎努力要為團隊開胡，面對贏面相當高的吳菫溦，小戴21比8、21比10直落二獲勝，中華隊目前仍1比2落後。

由於中華隊和馬來西亞隊在小組賽前兩場已經以2連勝確定晉級8強，這場交手雙方要爭取分組第一，第1點混雙中華隊葉宏蔚／李佳馨21比17、19比21、17比21飲恨，第2點男單中華隊一哥周天成14比21、21比23不敵李梓嘉，中華隊總比分0比2落後馬來西亞。

退無可退的中華隊期待第3點女單可以拿下一點勝利，由戴資穎出戰過去兩次交手都奪勝的馬來西亞女將吳菫溦，第1局小戴3比0有好的開局，該局後段再以連得9分將分差拉得更大，20比9握有11個局末點，在一路領先的情況下，小戴21比8先發制人。

第2局一開始吳菫溦曾2比1超前，但戴資穎很快透過9比2攻勢打下6分領先，而吳菫溦再也沒機會翻盤，短短28分鐘，小戴就為中華隊拿下一點，第4點男雙中華隊推出「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵把關，面對馬來西亞王耀新／張御宇，希望能追平戰局。