綠委急推《再生醫療法》三讀通過，遭學界痛批具多項爭議欠缺溝通，根本是強渡關山。衛福部長薛瑞元今表示，該法案昨日已被立法院暫緩三讀，接下來將強化對民眾、專家的溝通，以解外界疑慮。

《再生醫療法》草案有多項爭議條文，醫界及法律界紛紛發起連署，希望政府重視病患權益。尤其細胞治療尚未成熟，許多專家呼籲政府應站在保護國人的立場，而不是倉促立法，造成病患「人財兩失」。

此外，《再生醫療法》草案三讀也遭在野黨質疑「政治凌駕醫學」。由於草案有「開大門條款」，允許廠商繞過完整臨床試驗，不須取得藥品許可證，就能將細胞治療藥物打在病人身上，對此國民黨批評，猶如當時高端疫苗曾獲緊急授權，這種空白授權方式可說是輕忽人民健康、罔顧人民性命。

薛瑞元今受訪表示，《再生醫療法》並非沒跟學界溝通，是因為在這整個過程中，有些人當時並未表達意見，是直到法案到立法院後才有相關意見表達出來，然而先前立法程序已在進行，要詳細針對專業性問題逐一解答，恐怕也很困難。

薛瑞元說，昨日立法院已決議暫緩三讀《再生醫療法》，衛福部在這過程中具有一定角色，將加強溝通，其中包含對民眾、各領域專家以及立法委員的溝通，至於溝通方式則不一定會採公聽會，畢竟現在法案在立法院，「由衛福部來辦公聽會有點奇怪。」

面對各界對細胞治療效果、安全性的質疑，薛瑞元日前則承諾，《特管辦法》上路以來所實施的細胞治療資料已在分析中，會對外公開。對於各界的意見，也會逐項檢視、檢討並溝通。