大陸極目新聞等媒體17日綜合報導，自印尼峇里島男女情侶被殺事件後，東南亞再發生中國大陸遊客遇害慘案，一中國大陸商人於泰國度假飯店開房被刺20餘刀身亡，財物被洗劫一空。

據《泰國日報》報導，當地時間5月16日，泰國董里府警局獲報稱，當地一度假村房間內發現一具外國男子屍體，警方詢問工作人員後得知，該男子是中國人，橡膠加工廠老闆，當天與泰國女子駕車到度假村入住，被警方發現時受害者臉朝下躺於廁所，身上有20多處刀捅的傷口，財物被洗劫一空。

據報導，5月16日下午1時，泰國董里府警局接到報警稱，當地一度假村房間內發現一具外國男子屍體。根據調查，死者為中國商人，43歲，已婚，妻子為泰國人，是當地橡膠加工廠老闆。死者躺在房間的浴室裡，臉朝下躺著，身上只有一條毛巾，浴室裡到處都是血跡。傷口遍布全身，共計20多處，致命傷被認為是心臟部位的刀傷，已死亡至少12小時。

在對死者所在房間進行檢查後，發現死者生前所用眼鏡、手表、手機等遺物不翼而飛，本田雅閣汽車也不見蹤跡。房間內有7瓶喝過的啤酒，1包香菸和2個沒用過的保險套。

警方初步調查得知，16日中午12時，由於死者沒有結帳，電話無人接聽，管家於是去敲其所在房間的門，開門發現房前有血，所以不敢去看。在同事陪同下檢查發現，死者的屍體已經在浴室裡，於是趕緊通知警方前來調查。

當地有新聞報導稱，死者是在女性朋友陪同下開房。目前，警方正在進一步調查中。