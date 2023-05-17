國民黨下午將徵召新北市長侯友宜參選下屆總統，民進黨總統參選人賴清德本命區的台南市議會國民黨團，中午提前表態「同心協力、全力相挺」黨中央徵召的人選。黨團還籲請支持者，不要受到對手分化技倆的挑撥。

國民黨總統徵召結果將揭曉 她曝支持者真實心聲
國民黨總統候選人今掀牌 藍委：「戰爭與和平」是主軸
張善政證實受邀中常會 這樣評論藍營總統人選
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