藍將徵召侯友宜選總統 賴清德本命區議會黨團全力相挺 12:482023/05/17 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市議會國民黨團中午表態「同心協力、全力相挺」黨中央徵召的總統人選。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨下午將徵召新北市長侯友宜參選下屆總統，民進黨總統參選人賴清德本命區的台南市議會國民黨團，中午提前表態「同心協力、全力相挺」黨中央徵召的人選。黨團還籲請支持者，不要受到對手分化技倆的挑撥。 國民黨總統徵召結果將揭曉 她曝支持者真實心聲 國民黨總統候選人今掀牌 藍委：「戰爭與和平」是主軸 張善政證實受邀中常會 這樣評論藍營總統人選 #台南市議會 #國民黨 #侯友宜 #黨團 #徵召 也許您會感興趣 推薦閱讀 517國際不再恐同日 民團齊聚議會喊話成立性平委員會 11:192023/05/17 生活 賴清德對政大學生說「房價現在在降」 他PO圖狠酸一句 10:182023/05/17 政治 美眾議院通過台灣國際團結法案 綠委：讓台灣被世界看見的開始 12:242023/05/17 政治 侯友宜今將獲徵召！ 藍青年爆 「他根本沒動」 斷言民調要漲了 08:082023/05/17 政治 國民黨將徵召侯友宜 議員：避免情緒勒索、團結一致 12:402023/05/17 政治 國民黨預計徵召侯友宜 陳其邁：市長就是「好好做事情」 10:512023/05/17 政治 侯友宜今將被徵召 韓粉團體表態了 10:022023/05/17 政治 美眾院外委會通過挺台法案 指聯大2758決議不涉台 05:332023/05/17 政治 中天「不予換照處分」被撤銷 國台辦：民進黨打壓異己媒體 11:352023/05/17 兩岸 陳美雅出戰高雄立委第6選區 對手趙天麟讚她青壯世代好人才 12:012023/05/17 政治 花蓮縣長徐榛蔚也不出席中常會：黨提名誰都支持 12:152023/05/17 政治 陳美雅勝出！贏得高雄藍委初選 將對決趙天麟 10:512023/05/17 政治 科技業會議超多！他曝1事也要開會 苦主淚曝真相 11:252023/05/17 生活 敗選也要投柯P？吳子嘉爆會倒霉8年 選「他」才能搶到淺綠票 11:212023/05/17 政治 亞太青年協會率訪團赴日 深化台日雙邊交流 11:562023/05/17 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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