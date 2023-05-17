朱碧石赴泰國芭達雅、曼谷拍攝〈水晶晶〉MV。（華納音樂提供）

朱碧石〈水晶晶〉MV 已於「Show Lo's 羅志祥」YouTube 官方頻道上線。（華納音樂提供）

羅志祥反串「朱碧石」推出〈買冬瓜〉掀起風潮後，乘勝追擊再出新歌〈水晶晶〉，由他扮演的朱碧石化身「觀光大使」，造訪泰國絕美度假飯店、水上市集、以及40億泰銖打造的文化主題公園...等。MV中她更與「泰拳天王」善猜 Saenchai 同框，她搞笑以「詠春拳」回擊，直呼：「真的太榮幸！」

〈買冬瓜〉MV 請來知名導演鄺盛掌鏡，並帶領團隊前往泰國芭達雅、曼谷取景，透過 MV展示了屬於泰國的遊樂園、古蹟及夜生活，其中一幕更在泰國最大的的主題公園 Legend Siam Pattaya －暹羅傳奇樂園拍攝，該樂園斥資 40 億泰銖，壯觀景色結合泰國王朝與藝術文化，令人咋舌。

朱碧石也在芭達雅的「四方水上市場」率領 4 名舞者跳起「水上紙傘舞」，當場吸引不少遊客駐足觀賞，爭相拍照，而在曼谷知名景點考山路拍攝時，特別租來一整列的嘟嘟車封街跳群舞，連外國觀光客都鼓掌叫好。

令人驚豔的是，此次 MV 邀請到「泰拳天王」善猜 Saenchai 入鏡！善猜 Saenchai 以各樣驚人花招聞名，因此也有著「花招天王」的美名！導演安排他與朱碧石在拳擊台上格鬥，善猜 Saenchai 先是展示他擅長的泰拳；朱碧石則搞笑拉著舞蹈老師大目，兩人搞笑以「詠春拳」回擊！

朱碧石在泰國已有不小知名度，此行除了拍MV，也受邀登上泰國早安晨間直播新聞，並且接受了多家泰國媒體訪問。經過這次泰國觀光局的禮遇，她也搞笑向胞兄羅志祥喊話：「下一次會先來泰國開演唱會的應該是我，到時我一定會哥哥來當嘉賓，請大家期待！」