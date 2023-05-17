國民黨（17日）今天下午將以徵召的方式決定2024總統大選參選人，盛傳由新北市長侯友宜出線。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，侯友宜若是披藍袍挑戰大位，民調最少會攀升3個百分點；且若是選舉過程中藍白聯手，那民進黨恐怕會打得非常艱辛。

游盈隆今天在臉書撰文表示，侯友宜一旦出線，依照經驗法則，民意支持度會上揚起碼三個百分點；因此短期內會顯著縮小和賴清德間的差距，長期則要看各自的條件和努力，以及大環境因素而定。不過他也強調，2024這場台灣總統大選，沒到最後關頭，不知鹿死誰手。「簡單地說，沒有誰是穩贏的。」

對於台灣民意基金會五月民調，其中有一項是「國人四成二樂見民進黨贏得總統大選，四成七不樂見」。游盈隆直言，這對民進黨而言，既是壞消息，也是好消息。因爲這一方面顯示多數國人對民進黨過去七年執政不滿意，票投不下去；另一方面是民進黨在三腳督的情況下，還是有贏的機會。

游盈隆還指出，儘管現在有跡象顯示，三足鼎立局面已定，藍白合已經不可能了，但民主選舉是動態的，結果是不確定的。他認為，三腳督在某種情況下可能會出現藍白聯手，鎖定綠為首要敵人，形成分進合擊、二打一的局面，民進黨這場選戰恐怕輕鬆不起來。