台北市作為首善之都，聯合醫院也應該成為友善身障者的領頭羊。但民進黨台北市議員林延鳳揭露，陽明院區原設置於門口騎樓處的身障機車格，無預警移置到戶外停車場，且車位不足又遭占用。聯醫回應，調整後空間寬廣，於身障機車停車場安裝服務鈴，由專人即時協助，並加強巡邏佔用事宜。

林延鳳指出，接獲身障民眾陳情，陽明院區原設置於門口騎樓處的身障機車格，無預警移置到戶外停車場，不僅對身障者路程較遠，無法即時對接門口輪椅服務，下雨時還要淋雨。

林延鳳說，停車場車位不足，殘障停車位還被腳踏車、計程車占用，要求聯醫尋覓更適當的停車空間，並就現有停車空間增設遮雨棚。

林延鳳要求，聯醫作為北市府設置的公營大型醫院，應該作為友善身障者的領頭羊，思考要更加細膩，並參考各身障團體或使用者之建議後再行設置，不要只用一般民眾的角度加以評估，反讓弱勢族群的需求被忽略。

聯合醫院陽明院區副院長郭育成回覆，大門口民眾進出頻繁，停車不易，考量病人進出及身障人士安全，將身障機車停車場移到距大門20公尺右側的民眾公共停車場內，且最靠近停車場入出口處，經調整後空間較為寬廣，原有2格車位亦增設至3格。

郭育成說明，已於大門口公告相關停車資訊，由保全引導停車。現於身障機車停車場已安裝服務鈴，可視訊連線至服務台，由專人即時協助，並已規劃設置遮雨棚，也將加強巡邏及排除身障機車停車場占用情事。