為慶祝第四屆國家海洋日，海洋委員會海洋保育署將於112年6月1日串聯全臺15處淨海前哨站，辦理「潛海戰將攜手淨海大會」，即日起至5月25日開放報名，限額40人，活動主會場在屏東縣恆春區漁會，將以後壁湖左側餵魚區、軟珊瑚區及右側出水口為淨海地點。各地熱愛潛水及關心海洋環境的朋友，歡迎踴躍報名，共襄盛舉。

親近海洋之餘，同時也要維護海洋環境，海保署特別以潔淨海洋活動為國家海洋日活動揭開序幕(海洋保護署提供)

國內參與海洋遊憩休閒相關活動的人數日益增加，親近海洋之餘，同時也要維護海洋環境，海保署特別以潔淨海洋活動為國家海洋日活動揭開序幕。本次活動有提供氣瓶及潛水保險，參加民眾須自行準備輕、重裝潛水裝備，並提醒潛水活動具有一定風險，為確保活動安全，報名資格須備有進階潛水員證照，且氣瓶支數達20支以上潛水經驗者。

「潛海戰將攜手淨海大會」，即日起至5月25日開放報名，限額40人(海洋保護署提供)

為鼓勵更多潛水愛好者參與移除海廢作業，海保署與各縣(市)政府共同召募具國內(外)潛水機構發給潛水證明之民間企業、愛好潛水之民間團體、協會及個人組成潛海戰將。另外在臺灣各地(含離島)與潛水店合作成立淨海前哨站，提供裝載廢棄物用的網袋、手套給予潛海戰將或潛水愛好者，鼓勵他們參與移除海廢作業。

海保署希望透過潔淨海洋活動，與民眾一起以具體行動攜手守護臺灣美麗海洋，落實「生態永續、海域安全、產業繁榮」的「海洋國家」，以喜悅的心情迎接國家海洋日到來！