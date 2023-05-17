陳曉、劉亦菲船上浪漫戲拍了一整天。（中視提供）

陳曉和劉亦菲都是實力派演員。（中視提供）

陳曉和劉亦菲主演的古裝劇《夢華錄》正在中視熱播，陳曉飾演皇城司指揮使，文武雙全，因為問刑時冷血無情，所以有「活閻羅」的外號。即使接拍古裝戲很辛苦，化妝要比現代劇早起1個多小時，劇情難免得使用兵器，比較容易受傷，但陳曉還是很敬業，尤其面對打戲戰戰兢兢，「以前吊鋼絲是非常爽的一件事情，現在吊也很爽，但是多了一份擔心。」

他透露打戲最大的挑戰就是熬夜，「在半個月當中，集中每天晚上拍大夜，每天晚上去上工，一開就一個通宵。」他連續熬了半個月，把大部分的打戲都拍完，「當時真的想快一點，每天都泡在武戲組，一度以為和劉亦菲是不同劇組。」即使拍攝時間長，他還是很有耐心地調整動作角度、直到拍出滿意畫面，導演楊陽也誇他特別能吃苦，「不論多麼疲累、多麼有難度、多麼緊張的拍攝，他都能從容應對。」

接戲時陳曉就知道要與劉亦菲合作，坦言起初很緊張，因為劉亦菲入戲很早，「第一天跟她拍戲就已經覺得她是趙盼兒，但我還不是顧千帆，覺得自己得追上。」在陳曉的詮釋下，「顧千帆」一角看似冷酷多疑，但面對心儀的趙盼兒又自然流露天真善良的一面，導演也對他的「眼」技大為讚賞，陳曉謙虛說：「一個角色能被看到已經不容易，要是還能被喜歡那就是厚愛了。」

戲裡男女主角有不少浪漫橋段，陳曉印象深刻的是有一場2人坐著小船過橋洞，然後有花瓣灑下來，「那是開機第3天拍的，那一場戲就拍了一天，花瓣一直撒。」陳曉近來有不少戲劇播出，對他來說每個角色在經歷之後，本事就會長在自己身上，至於網路上的好壞評論，他則抱持「一切就去接受」的心態。《夢華錄》週一至週五晚間8點在中視頻道播出。