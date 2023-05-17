根據統計，自2003年3月以來，台股共經歷五次波段漲幅，上櫃指數五次的上漲幅度均高於臺灣加權指數，平均五次漲幅差距約34.5%，最近一次築底反彈時間落在2020年新冠疫情爆發至2021年底，上櫃指數漲幅高達130%，相較臺灣加權指數110%，高出20個百分點。

觀察上櫃指數產業分布，以半導體產業30.2%最多，影響上櫃指數走勢最深。張嘉祐表示，上櫃半導體產業月營收年增率並未再向下破底，方向也正隨庫存調整同步改善；產業淡季通常都落在每年第一季，但上櫃半導體業今年第一季營收表現不俗，較去年第四季成長133.72%，而上市半導體則出現負成長，由此可見，上櫃半導體營收在產業仍在庫存消化階段，已率先反彈回穩。

張嘉祐指出，上市與上櫃產業與個股分布較為不同，可作為投資人於類股輪動、循環性產業投資的參考依據，先前領漲上櫃指數的資訊服務、半導體產業，經先前一波大漲後，近期稍作回檔休息，此時的低點，也為投資人提供一個較好的進場布局時點。

總結來說，張嘉祐指出，受到經濟衰退疑慮影響，股市上下動盪難以倖免，但也提供投資人逢低買進、波段操作的契機，尤其當經濟環境進入「L」型打底階段，亞洲地區復甦動能也較為強勁，當基本面出現轉折時，股市的買點訊號也逐漸浮現。中信上櫃ESG30ETF（00928）擁有上櫃股票的活潑特性，成分股更嚴選30家上櫃優質企業，在充滿不確定的環境當中，更應選藍籌股作為核心配置，若下半年景氣有望復甦、基本面出現反轉時，擁有一籃子上櫃藍籌股的中信上櫃ESG30ETF（00928），反彈力道有望更強、更有力。