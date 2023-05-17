立委羅明才今日問及，台酒旗下的商品會不會漲價，財政部次長阮清華表示，紅標米酒不會漲、紹興酒原則也不漲，但是其他品項還要看公司的調價計畫。

阮清華赴立法院財政委員會接受質詢，立委羅明才問及物價上漲的問題，羅明才問及雞腿便當從100元漲到120元，台酒的紅標米酒會不會漲。

阮清華表示，紅標米酒不漲，但是一瓶只有27元，現在一瓶虧一瓶；紹興酒原則不漲。其他則業者會依據成本成長情形重新評估。