立委羅明才今日問及，台酒旗下的商品會不會漲價，財政部次長阮清華表示，紅標米酒不會漲、紹興酒原則也不漲，但是其他品項還要看公司的調價計畫。
阮清華赴立法院財政委員會接受質詢，立委羅明才問及物價上漲的問題，羅明才問及雞腿便當從100元漲到120元，台酒的紅標米酒會不會漲。
阮清華表示，紅標米酒不漲，但是一瓶只有27元，現在一瓶虧一瓶；紹興酒原則不漲。其他則業者會依據成本成長情形重新評估。
立委羅明才今日問及，台酒旗下的商品會不會漲價，財政部次長阮清華表示，紅標米酒不會漲、紹興酒原則也不漲，但是其他品項還要看公司的調價計畫。
阮清華赴立法院財政委員會接受質詢，立委羅明才問及物價上漲的問題，羅明才問及雞腿便當從100元漲到120元，台酒的紅標米酒會不會漲。
阮清華表示，紅標米酒不漲，但是一瓶只有27元，現在一瓶虧一瓶；紹興酒原則不漲。其他則業者會依據成本成長情形重新評估。
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