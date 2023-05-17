國民黨主席朱立倫即將於17日下午中常會，公布2024總統大選參選人徵召人選。而在公布前夕，代表黨參選信義、南松山立委的議員徐巧芯也暗指新北市長侯友宜可獲徵召。

徐巧芯表示，今天是國民黨很重要的日子，徵召總統候選人。「身為國民黨的立委提名人，我絕對支持國民黨提名的人選。」徐巧芯說，但從今天開始，國民黨也開始進入「第二階段整合」，也就是過去黃健庭秘書長曾說的，泛藍陣營的整合。「這也是我側面了解，為什麼郭董取消昨日兩場聚會的原因。」

「我一向是『整合派』的，我深知郭台銘、侯友宜各自有一大群的支持者，不管提名了誰，另外一邊都會難掩失望甚至憤怒。」徐巧芯說，整合很重要，尤其是「第二階段」的泛藍陣營整合，事關重大，「如何把郭董留在國民黨的戰隊裡面，事關2024能否重返執政，終止民進黨惡行惡狀的政權。」

徐巧芯直言，她尊重國民黨的提名，但同時也呼籲第二階段的整合能夠儘速展開，才有機會達成國會過半、重返執政的目標。