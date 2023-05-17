近兩年，大陸「上門經濟」不斷湧現出新形態。從上門餵貓遛狗、上門做飯到上門按摩、上門助浴，彷彿一夜回到O2O（Online to Offline）產業爆發的2014年。據界面新聞報導，值得注意的是，與O2O時代通過營運手段刺激市場需求的現象截然不同，五花八門的上門服務形態中，有相當一部分因為超出了時下年輕人的生活能力範圍成為了「剛需」。由此看來，缺乏生活技能的年輕人，似乎正在讓O2O以「上門經濟」的方式復活。

上門服務解救獨居青年

不久前，短視頻博主「打工人小張」因為科普如何乘飛機、如何在星巴克點餐漲粉百萬。在網友們感嘆，現實中還有很多人不清楚這些基礎生活能力時，人們也忽略了當下的年輕人也並沒有掌握上一代人所具備生活技能。

上世紀六、七十年代，由於物資匱乏，很多生活問題都只能靠自己解決。因此對60後、70後來說，踩縫紉機做衣服、修理自行車、組裝收音機、接電線、換玻璃，是再普通不過的生活技能。

但隨著市場經濟逐漸繁榮，物美價廉的商品和服務變得唾手可得，互聯網又縮短了供需之間的距離，年輕人們並沒有從老一輩身上繼承各種生活技能。於是，當面臨換電燈泡、維修家電、買菜做飯、疏通馬桶等生活需求時，他們也更傾向於選擇上門服務來解決問題。

收納師郭西西觀察，「從2021年上門收納迎來井噴期至今，95後客戶數量增長了將近20％，其中一部分已經發展成為需要每季上門進行收納維護的長期客戶。而這些年輕客戶平均每年在收納上的花費，為1萬至5萬元不等。」

在她看來，年輕人之所以選擇上門收納，除了本身不擅長整理家務外，也因為缺乏時間和精力去收納，所以更願意花錢購買高品質服務，以提升生活幸福感。「兩年前，核心客戶還是收入更富裕的成熟群體。但現在，許多普通收入群體對上門收納服務也有很多需求。」

事實上，年輕群體「更願意選擇花錢買服務」的消費現象，也與生活環境有關。例如在「上門餵養」出現以前，許多養寵人士會在旅行或出差前將寵物寄養到寵物店，或是拜託同事、朋友來照顧。但如今城市獨居青年常常在社會關係方面保持一定的界限感，因而花錢買服務是更合理的選項。

隨著生活工作節奏加快，年輕人真正用於日常生活的時間被擠佔，因此也更願意花錢購買便利。層出不窮的「上門經濟」形態背後，是年輕群體追求生活效率和生活質量的新潮流，這也為O2O再次迎來了上升期提供了市場基礎。

O2O捲土重來

即便是留下一地雞毛，但不得不承認O2O行業的爆發一度改變了人們的生活方式。互聯網數據服務商TalkingData發佈的《2015年上門O2O移動應用報告》顯示，2015年僅上門O2O領域，資本市場就投入了近300億元人民幣。

熱錢的湧入，也給行業的快速崩塌埋下伏筆。為了快速拓展市場，許多初創O2O企業不約而同地選擇「燒錢」補貼的方式吸引用戶，導致市場的供需關係完全依賴於平台的運營政策。

當時，上海第一家為客戶提供上門做飯服務的「燒飯飯」為了快速吸引用戶，僅需幾塊錢就可以吃到星級廚師做的菜；票務O2O推廣業務時，8.8元就能看好萊塢大片，消費者在發展前期享受到了許多優惠，因低價而被吸引。好景不長，2015年下半年起，行業泡沫漸顯，光砸錢不盈利的模式讓許多企業無以為繼，資本也逐漸回歸理性。

嘟嘟美甲、58到家美甲業務、上門推拿的「功夫熊」等曾經炙手可熱的上門O2O企業先後曝出勞務糾紛、拖欠工資等問題。消費市場上，消費頻次低、企業只燒錢不盈利、平台同質化嚴重、資金鍊斷裂等與實際經營問題一直得不到解決，O2O行業迎來了倒閉潮，僅有少數頭部企業依靠早期融資綿延至今。

幸運的是，隨著新一代年輕群體成為消費主力，O2O也隨市場需求的出現回歸大眾視線，只是如今它被冠以「上門服務」的名號。

95後蘇蘇表示，上門服務給她的生活帶來了極大的便利和幸福感。作為深圳的獨居青年，快節奏、內卷化是她工作幾年來最大的感受，朝九晚六的工作時間和大小周的休息方式，讓「花兩個小時去做美容」成為了奢侈。在得知美容師能夠提供上門服務後，蘇蘇美容的頻率由每月一次增加到了每月兩次。即使費用相對於線下服務增加了30％，她仍舊堅定地選擇上門服務。

除了上門美容，每半個月一次的家政服務、外賣和買菜平台也是蘇蘇生活的「必需品」。在她看來：「互聯網是造福年輕人的偉大發明，能讓我從中獲得滿滿的幸福感和安全感，誰不願意累了一天回到家就在溫馨的家裡吃著熱乎的飯菜呢？」

「上門經濟」催生職場新選擇

企查查數據顯示，中國現存上門服務相關企業共有1.45萬家，涵蓋了外賣、家政、洗衣、美甲、按摩、維修、生鮮等各個領域。不同領域的「上門服務」在為消費者提供便捷的同時，也創造了更多的就業機會。例如被稱為風口職業的收納師，自2021年後逐漸走俏成為最熱門的新興職業之一。

成為收納師之前，郭西西一直從事互聯網行業，由於每天按部就班地工作讓她覺得枯燥，失去了激情和幹勁。2017年，郭西西偶然瞭解到收納師這個職業，在觀察了一段時間後便全職轉入收納行業。

對於這份新職業和新工作，郭西西表示：「上門服務的門檻不高，只要能吃苦耐勞，就可以考慮進入這個行業。而且從事這行不需要很多成本，跟其他創業投入幾百萬不同，上門收納是用自己的時間和技能來變現。加之它的時間彈性大，自由度高，因此是轉行不錯的一個選擇。」

由於順應了市場的潮流，郭西西如今不僅有自己的收納公司，還開設了收納培訓課程，為想學收納及想要進入收納行業的人們提供課程培訓。據其介紹，學員的年齡層基本在35歲以下，年輕人佔大多數，而其中，有超過60％的學員有從事收納行業的打算。

「上門經濟」的火爆也伴隨著服務質量參差不齊、缺乏資質、運營標準不統一等行業亂象。在黑貓投訴平台上，有關上門服務的投訴有將近5000條，有消費者反映，上門維修使用三無產品，被騙了一萬多元人民幣；工作人員在未提供服務的情況下，收款跑路；平台找未經過培訓的家政上門提供服務。由於消費者和服務者開始擺脫線下門店的限制，消費形式變得自由多樣的同時，也導致了售後服務不到位、維權困難等問題出現。

此外，用戶繞過平台，與服務者私下交易的「跳單」問題在O2O運營模式下也十分常見。用戶會更傾向於尋求長期且穩定的上門服務人員，而服務者也存在躲避平台抽傭增加收入的動機，因此用戶會嘗試與個人建立私下交易。在此情況下，若O2O平台與服務人員之間沒有建立信任的合作關係，便會淪為用戶與服務者的「搭橋」工具，造成平台收益減少、帶來風險。

據大陸全國人口普查數據顯示，當前獨居人群快速增長，截至2019年獨居群體已近9000萬人，獨居率達18.5％，其中還不包括合租住宅中的獨居人群。在「空巢年輕群體」規模逐漸擴大的情況下，上門服務的需求無疑會持續增多，催生出一個新的增量市場。在年輕人成為消費主體的契機下，O2O平台也需要重新思考如何滿足年輕人全新的需求，將原有問題修正，真正把握回歸的機會。