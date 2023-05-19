台智雲透過台灣杉二號超級電腦，建立台灣第一個高達1760億參數的福爾摩沙大模型（Formosa Foundation Model），結合繁體中文的語意理解與文本生成能力，推出企業級生成式AI（Generative AI）解決方案。

施崇棠指出，去年生成式AI（人工智慧）橫空出世，華碩從2018年起和繪圖晶片大廠NVIDIA合作，參與國家級超級電腦建置計畫；2021年華碩投資成立台智雲，成為亞洲唯一提供商用AI超算服務的雲端服務業者。

他說，今天發表台灣第一個與OpenAI GPT-3.5同級、大幅強化台灣本地知識能力的福爾摩沙大模型，同時透過能彈性、安心、便捷利用的企業級生成式AI解決方案，加速企業進入AI 2.0時代。

施崇棠表示，過去30年半導體製造能力與豐沛的電腦產業生態，讓台灣成為全世界不能忽視的資通訊重鎮。面對未來，台灣擁有相較於鄰近區域更優越的算力資源與企業應用創新動能，台智雲將更積極建構算力、打造平台、連結夥伴，共創AI 2.0新生態。

華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑受訪指出，華碩打造的大型語言模型，相較其他模型有3點差異，包括在地化、落地化及企業化。

謝明傑表示，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI模型的繁體中文資料比例低於0.1%，簡體中文資料不超過2%，中文知識很低，「大部分是英文的腦，中文的腦相當少」。所謂在地化是指用30%的繁體中文資料進行訓練，對於繁體中文的理解會遠比其他模型更高，符合國人使用需求，否則可能會答非所問。

在落地化方面，謝明傑解釋，一般企業使用OpenAI的大型語言模型，都會「怕怕的」，如果要有效運用模型，必須輸入很多公司內部資料，但這些資料輸入後卻儲存在其他公司內。台智雲訓練的大型語言模型，可以讓資料落地放在企業內部，讓企業安心使用。

謝明傑進一步指出，為了加速企業導入，台智雲的模型也可以提供VIP服務，無論企業需要大型模型、縮小模型或客製化，都可協助建立。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章說，過去半年台智雲團隊拜訪超過百家機構，包含國內外大型企業、新創、台灣和東南亞的超算中心，有幾個重要心得。大型語言模型在企業應用遠超過文字、圖像的生成，更包含預測、推薦等高價值任務；數據也不再只是文字，更包含來自產線、企業資源規劃（ERP）等的結構化數據。

吳漢章強調，ChatGPT是一顆大型通用的腦袋，大型企業要利用這項工具維持競爭力，會期待這顆腦袋是專屬的；透過福爾摩沙大模型去訓練它，會更貼近台灣和企業人士需要的知識。