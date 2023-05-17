民眾提案連署希望評估「周休三日」引發各界討論，立委要求經濟部應該要一個月內提出產業評估報告，經濟部次長林全能說，以目前周休二日來講，對經濟發展是正向的，面對週休三日提案，未來會再聽產業界聲音。

國發會公共政策網路參與平台上，有民眾提出「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，已經獲超過5,000人連署，依規定政府須回應民意。

經濟部次長林全能17日出席立法院經濟委員會中質詢時回應，過去實施周休二日時，是經過審慎的評估，且經濟部並非主管機關，但會多聆聽業界想法。