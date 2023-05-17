櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，亦為投資我國中小型股票之選擇，故5月22日（周一）首先安排富櫃200指數成分股中的眼科診所與眼鏡門市廠商大學光（3218）、網通裝置檢測驗證廠商耕興（6146）及致力於幹細胞與癌症免疫細胞新藥研發長聖（6712）說明公司財務業務及產業概況。

櫃買中心指出，櫃買市場最大族群為電子產業，5月24日（周三）加碼推出第三場「電子科技」主題，邀請的公司有砷化鎵微波電晶體與積體電路專業晶圓代工廠商穩懋（3105）、全方位綜合數位運營商上奇（6123）及無線與有線網路系統製造廠商神準（3558）。

櫃買中心表示，工業4.0 以及智慧製造已經是現代製造產業鏈的發展趨勢，物聯網更是其不可或缺的技術之一，5月25日（周四）特別邀請3家「物聯網應用」相關領域之公司，包括自動化感測器製造廠商桓達（4549）、半導體晶片設計廠商沛亨（6291）及工業電腦廠商新漢（8234）。

櫃買中心提到，近年受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，而生技醫療產業亦為櫃買市場重要特色產業之ㄧ；以及國內不斷傳出企業遭遇資安攻擊事件，資訊安全亦成為投資人評估企業能否永續經營的關鍵指標之一，因此，5月26日（周五）推出「生技與資安」主題，邀請的公司有各類醫療耗材研發製造廠商太醫（4126）、資訊軟體整合服務廠商倍力（6874）及醫療器材塗層與人工水晶體及植入系統專業廠商奈米醫材（6612）。

本系列7場次業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。