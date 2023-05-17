李長庚日前接受工商時報專訪指出，淨值比指標造成龐大社會成本，去年10月壽險業因負債未採公允價值，但資產面則已採市價列帳，債券價格波動造成淨值大量減少，多家保險公司為此付出極大的代價，且全球只有台灣保險業用淨值比作監理指標，呼籲修正淨值比的監理指標。

黃天牧今（17日）表示，針對金控總經理個人的發言「謝謝指教」，金融市場波動高，包含資產面，壽險業者的確有相關困擾，「但我認為淨值比要維持」，壽險業有金融環境波動上的挑戰，金管會會與業者一起努力，但法規才剛修正就輕言說要廢止，「我認為要慎重。」

黃天牧指出，淨值比在2019年時立委關切到保險業的保費暴增，認為要做適度監理，壽險業本來就有淨值比的監理，只是之前沒有納入法律規範，後來在2021年納入保險法。保險業淨值比就是槓桿比率的意思，銀行也有類似規範，國銀資本適足率應達到10.5％標準，表示銀行1元資本可以做10.5元放款，壽險淨值比最低3％，表示1元資本可以做33元生意，已經比銀行多很多。

保險局昨回應，台灣壽險業淨值比比起OECD國家低很多。立委郭國文今在立院財委會上也指出，南韓保險業淨值比8％、美國9～10％、日本6～7％，皆比台灣高。