雲林縣「水林鄉銀髮健身俱樂部」由專業運動指導員提供體適能檢測與教學，增加長者肌力。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉人口老化嚴重，65歲以上長者比例超過2成5，即每4人就有1人是長者，雲林縣政府因此爭取設立「水林鄉銀髮健身俱樂部」，17日啟用，邀長者一起來運動增進健康與自主力，並結合北港媽祖醫院的醫療服務，強調上健身房不是年輕人專屬，銀髮長輩也可以練肌力與肌耐力。

「水林鄉銀髮健身俱樂部」設於水林鄉水南村老人活動中心，17日正式揭牌營運，雲林縣長張麗善、縣府計畫處長李明岳、中國醫藥大學附設北港媽祖醫院護理部主任廖惠娟、水南社區發展協會理事長紀明欣等人到場與會，陪著長輩一起「練身體、顧健康」。

張麗善表示，雲林縣是台灣人口老化程度嚴重的縣市，65歲以上人口比例已突破20％，縣府一直以建構高齡友善城市為目標，積極向國健署爭取設立銀髮健身俱樂部，未來將由水南社區發展協會、媽祖醫院攜手，提供長者各方面的照護服務。

紀明欣說，水林鄉65歲以上長者比例已達25.68％，所以有設置銀髮健身俱樂部的必要性，藉此增進長者健康及自主能力。俱樂部位於水林鄉中心位置，具有交通上的優勢，方便服務全鄉24村長輩，長者可搭客運來運動，未來還會加開幸福巴士。

廖惠娟指出，媽祖醫院將提供健康促進、智能科技服務，以及預防或延緩失能活動課程與醫療衛教宣導，協助長者健康自立生活，另搭配健康均衡飲食，強化長者身體機能，減少骨質疏鬆與跌倒高風險，幫助長者隨時在社區與人互動增加社會參與度。

俱樂部將由專業運動指導員提供體適能檢測評估與教學，搭配智能科技運動器材，提供不同強度的有氧運動、上下肢肌力訓練、伸展運動、柔軟度訓練等體能訓練課程。