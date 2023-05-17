夏天到了受夠被蚊子叮嗎？美國一項小型研究指出，用花香、果香味香皂，對蚊子來說可能更為誘人，用椰子味的香皂盥洗，或許有助於降低被蚊子騷擾的機會。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《衛報》（The Guardian）、美國維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）新聞稿，維吉尼亞理工暨州立大學一項不同香皂味道影響蚊子吸引力的實驗成果，10日獲得美國科學期刊「iScience」刊登。

研究人員指出，實驗成果並不是哪種香皂最好這麼簡單，問題看似簡單，但回答起來卻相當複雜，真正的關鍵在於，香皂的化學物質與人體化學物質結合，進而影響對蚊子的吸引力。

■只有交配後的雌性蚊子會吸人血

要回答這個問題，我們必須先了解蚊子的特性，以及一個人的體味是如何形成的。

報導指出，只有雌性蚊子會吸人血，而且只在交配後吸血，目的是提供蟲卵養分。雌性蚊子的其餘時間及雄性蚊子以釋放香甜氣味的花蜜、植物汁液為食。

帶領這項研究的維吉尼亞理工暨州立大學助理教授維納格（Clement Vinauger）說，當人們噴香水時，就是在模糊人類與植物之間的界線，「事實上我們把花香、果香放到我們身上，代表同時聞起來像花又像人，就像早上起來同時聞到咖啡及鬆餅的味道，非常誘人。」

另外，一個人的體味由身上超過350種化學物質組成，部分化學物質由人體生成，部分化學物質是由寄生在皮膚上的細菌生成。未參與這項研究的費城卓克索大學（Drexel University）生物系助理教授阿菲菲（Ali Afify）說，每個人的化學組成相同，但是有些人更容易吸引蚊子，有些人較不會，主要在於化學物質的比例不同。

此外，懷孕、生病與否都會影響化學物質的比例，較常運動、是否噴香水、使用的肥皂等也都有影響。

美國小型研究指出，用椰子味的香皂盥洗，或許有助於降低被蚊子騷擾的機會。

■實驗顯示蚊子較不愛椰子味香皂

為了瞭解哪些化學物質影響蚊子的青睞程度，研究團隊請來4名受試者分別使用4種不同品牌、不同氣味的香皂洗手，受試者只清洗一隻前臂，另一手不清洗，清洗完畢後，兩隻手都戴上尼龍手套1小時。受試者如此反覆使用4種香皂，最後將所有尼龍手套放進裝滿埃及斑蚊的籠子裡，測試蚊子的喜好。

4種香皂全為水果或花香口味，全部含有柑橘類水果常見的化合物檸檬烯（limonene），檸檬烯是有名的驅蚊劑。不過即便含有檸檬烯，似乎並不影響驅蚊效果，受試者使用這4款香皂後，其中3種讓他們更受蚊子喜愛。

另外，受試者洗過手後，身上的萜烯（terpene）成分也增加了，萜烯是精油中的常見物質，具有驅蟲效果，但實驗結果顯示，受試者使用香皂後反而更吸引蚊子。

未參與研究的約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins University School of Medicine）副教授波特（Christopher Potter）表示，實驗顯示，即便含有驅蚊物質，這些香皂的驅蚊效果卻不理想，顯示蚊子受什麼吸引的問題比原先以為的更複雜。

不過若單就香皂氣味來看，4種氣味的香皂中，只有椰子口味的香皂較不受蚊子青睞。

維納格說，實驗結果相當有趣，因為過去確實有文獻指出，提高某些脂肪酸的含量，例如椰子油中的脂肪酸，能夠有驅蚊、驅蟲效果，「這佐證了過去研究，蚊子不喜歡椰子味產品。」

不過要注意的是，這是一份小型研究，目前仍不清楚椰子味本身是否具驅蚊效果，或者椰子強化了皮膚上某種具有驅蚊效果的化學物質，現階段也不清楚實驗成果是否適用於其他200種蚊子。