台電塔山電廠與相關單位近60人頂著大雨進行演練，期使作業人員熟悉海洋油污染緊急應變機制與作業程序。(于家麒攝)

台電金門塔山電廠海洋油污染演練，模擬卸油船隻漏油狀況之緊急應變。(于家麒攝)

塔山發電廠應變中心亦出動海洋污染應變小艇及可攜式沖洗汲油除污機實際演練。 (于家麒攝)

緊急應變小組通報各應變單位，佈放攔油索、汲油器防止油污擴散。(于家麒攝)

台電金門塔山發電廠為提升環境污染緊急應變能力，今(17)日上午在其電廠棧橋碼頭舉辦年度海洋油污染緊急應變演練，現場除電廠人員，包括海洋委員會海洋保育署、第九海巡隊、第九海岸隊、港務警察、消防隊及環保局等單位，近60人頂著大雨進行演練，期使相關作業人員熟悉海洋油污染緊急應變機制與作業程序。

塔山發電廠指出，本次演練模擬台灣燃油(股)公司所屬之同曄七號船隻，泊靠於台電塔山發電廠輸油棧橋碼頭，在塔山發電廠油品接收區進行油品輸送作業時，因卸油管路破損，經發電廠收油人員發現後，立即通知大副停止輸油並關閉管閥，唯殘存於船上卸貨管路之燃料油仍由破損處溢出，造成約1公秉油料溢入同曄七號甲板及內舷側海域。

塔山發電廠依「台灣電力公司離島各電廠從事油輸送作業海洋油污染緊急應變計畫」規定，成立緊急應變小組並通報各應變單位，並佈放攔油索、汲油器防止油污擴散，配合岸際殘油清理及善後處理，控制海洋污染，塔山發電廠應變中心亦出動海洋污染應變小艇及可攜式沖洗汲油除污機實際演練。

台電表示，本次演練目的主要在於訓練應變人員熟悉各種應變器材使用方法與使用時機，以及提升應變人員對海洋油污染事件之處理能力。輸油所造成之污染情事與善後工作應為電廠所有人員之共同責任，希望藉由演練能熟悉海洋油污染緊急應變機制與作業程序，一旦漏油事件發生能在最短時間內作最有效的處理措施，將油污染對環境所造成的衝擊降到最低。