前英國首相特拉斯訪台今天發表演說，呼籲所有自由國家團結致力維護自由的台灣，因為台灣的未來對於世界的未來很重要。各國應關閉「孔子學院」、支持台灣儘速加入CPTPP且禁止中國加入，盟國間也應建立機制，確保台灣擁有所需的防禦能力並能夠保衛自己。

特拉斯今天上午應遠景基金會之邀發表演說，基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠、外交部長吳釗燮、美國全球婦女議題無任所大使柯莉、日本前防衛副大臣中山泰秀等人也出席。

特拉斯表示，她來此訪問是因為台灣是自由民主的燈塔，但它也處於自由的前線，世界各地的民主國家和專制政權之間正進行一場非常嚴肅的鬥爭，而在台灣距離僅80英里的地方就 有一個極權主義政權，「這個現實構成的威脅不會消失，事實上，這種威脅正在增加」。

她說，透過軍機不斷的侵擾台灣，中共已經明確表明他們不想看到台灣以目前的形式存在，那是因為台灣是對中共所代表的一切最直接的挑戰─台灣人過得比中國大陸好。比大陸更自由、更幸福。

特拉斯表示，她來到台灣，因為她相信這是世界上最重要的地方。在這裡民主正在蓬勃發展，我們看到新的行業和現代技術及創新不斷湧現，台灣出口到世界各地，不管是半導體或珍珠奶茶，正在全球產生巨大的影響，並為現代經濟提供動力。

她說，目前全世界有90％最先進的晶片、60％的高階筆電和電腦都由台灣製造，西方許多國家有很多地方可以向台灣學習，在我們的經濟體中看到增加政府參與的規模，但在台灣，我們看到的是自由企業成功為經濟提供動力。

特拉斯指出，如果台灣的自由受到威脅。台灣人民會站起來戰鬥，但也需要整個自由世界的盟友，她會是那些盟友之一，也知道台灣在整個自由世界有很多朋友，但她認為最大的危險是有人認為，台灣的未來是「宿命論」，由中國接管台灣是不可避免。

她認為，歐洲國家對台灣放手不管這是完全不負責任的，他們的理由是台灣距離很遠，但這是錯得再離譜不過，因為封鎖或入侵台灣會破壞歐洲的自由和民主，就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣。

特拉斯指出，我們不應該讓中國在歐洲安全問題上發揮影響力，應該加快烏克蘭加入北約的進程，並向烏克蘭提供所有武器，他們需要確保俄羅斯被趕出他們的國家。所有自由國家也必須致力於一個自由的台灣，並準備以具體措施予以支持。

她說，中國共產黨正在進行與自由世界的意識形態鬥爭，他們對此非常公開和明確，並與世界上一些最糟糕的政權結盟，這是一場理念之戰，不亞於試圖在全球舞台上獲得權力。我們必須清楚，「這不是我們能夠做出的選擇，因為中國已經上路了」。

她說，中國正在以驚人的速度發展大規模的軍事建設，他們已經做出了選擇，而我們唯一的選擇，是要安撫遷就那個策略？還是現在就採取行動來防止衝突？

特拉斯呼籲英國的「孔子學院」應該立即關閉，改由香港和台灣人經營的文化中心取代。她批評西方各國還在堅持一種想法，認為可以在氣候變遷等問題上與中國合作，「但沒有自由民主，其餘就是空談」。在不據實以告的極權主義政權下，環境或全球健康會發生什麼事？她以新冠疫情等為例，強調「他們的話沒有一個字可信。」

她認為，我們已經不能依賴世界貿易組織來確保公平貿易規則，必須找到其他替代方案來完成任務，像是發展「經濟北約」，或者由自由國家之間成立類似冷戰時期的多邊出口管制協調委員會等組織，來應付中國。

英國已加入CPTPP，她說，這是一項重要的地緣政治和經濟協議，台灣2021年9月申請加入，她希望英國與主要成員能共同合作支持台灣能快速加入，並鼓勵各盟友公開表明禁止中國加入。

此外，她認為，我們還需要在防禦方面更緊密地合作，需要一種更加協調的方法，確保台灣擁有所需的防禦能力並能夠保衛自己，如果我們要防止南海衝突，就需要軍事和國防合作，並確保我們能許可向台灣出口。

特拉斯表示，我們還需要做的第三件事是更多的經濟合作和更多的安全合作，以減少對中國的依賴，因為一旦北京升級對台灣的侵略，與中國經濟實質性脫鉤將不可避免，「如果我們做不到這一點。 我們整個自由世界的所有人都將感受到隨之而來的經濟痛苦」。

特拉斯強調，我們必須竭盡全力支持像台灣這樣的自由國家，防止來自中國政權的侵略，對此，我們西方人負有集體責任。台灣是太平洋上閃亮的燈塔，是對極權主義的長久譴責，它顯示了自由社會對人類幸福的重要性。英國和世界各地都需要盡我們所能，在未來幾年支持你們。「你的未來，就是我們的未來」。