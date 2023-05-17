台灣女星郭碧婷2019年和向華強長子向佐結婚，婚後陸續生下兩個孩子，去年卻被拍到向佐竟帶女生回大陸豪宅，對此，向太陳嵐已經代為否認。沒想到今(17日)又爆出向佐上夜店傳聞，對此，向佐曬出從昨晚到凌晨加班的影片，表示自己人都在工作，絕無此事，「後勤同學的雞爪比餿瓜好吃」，還預告5月20日會直播，有問題可以當面問。

向佐先前和郭碧婷參加實境節目擦出愛苗，4年前結婚生下一女，去年又添了一個男寶寶，沒想到在郭碧婷人在台灣坐月子之際，向佐被拍帶女生回和郭碧婷的新婚房，向太澄清兩人只是談工作，沒有外界聯想的情事，之後又有性感女網友自稱和向佐關係親密，向太則私下表示已經蒐證打算提告。

而個性沉默的郭爸爸，對此一度打破沉默說：「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，外界以為他相信女婿，他則澄清自己只是承認親家對郭碧婷很好，不代表他支持「那個亂來的」，似乎對女婿也相當灰心。

向佐回應八卦謠言。（圖／翻攝自向佐JackyHeung微博）

今又有八卦媒體爆出向佐疑似上夜店，身邊還有美女環繞，近來忙創業開直播的向佐則直球表示：「深夜加班，後勤同學的雞爪比餿瓜好吃～520來我直播間，有啥當面問～」，態度坦蕩暗示沒有做出對不起另一半的事，網友則回應：「估計有些網友都迫不及待想問個明白」、「美女有老婆好看嗎」、「反向炒作？準備賣貨了？」、「靜觀其變」。