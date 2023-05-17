根據研調機構Canalys公佈的2023年第一季度全球智慧手機出貨量落在2.7億支、年減13%。就各品牌來說，三星出貨量達到6030萬支，市占率為22%，排名第一；蘋果公司以5800萬支的出貨量緊追在後，排名第二，市場占率為21%；小米以3050萬支的出貨量排名第三，市占率為11%；OPPO和vivo分別以2660萬和2090萬支的出貨量居第四、第五，市占率分別為10%和8%。

儘管三星依舊站穩第一，但卻相較去年同期減少18%，前五名中僅有蘋果相較去年同期是呈現正成長的，幅度為3%，位居3~5名的大陸品牌手機小米、OPPO、vivo分別相較去年同期減少22%、8%、17%。

Canalys預估，2023年整體市場將出現小幅下降，但年中出貨量將穩定在2022年的水準左右，出貨量的下降幅度很快就會得到改善，不過這主要是由於2022年和2023年之間的縮減對比較為明顯。