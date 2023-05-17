美國總統拜登因美國國內債務違約期限逼近，取消澳洲之行。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稍後證實，將取消原定下周三（24日）由美澳印日組成的「四方安全對話」（Quad）會議。

拜登17日將前往日本，出席在日本廣島舉行的七國集團（G7）領袖峰會，隨後原訂要到巴布亞紐幾內亞，與太平洋島國領導人會晤，再前往澳洲出席四方會談。外界普遍認為，拜登這次訪澳，本應有助於鞏固印太地區盟友對美國的信心，並有助於平息印太區對AUKUS協議的擔憂。

不過，拜登16日與聯邦眾議院議長麥卡錫等國會領袖，再次就美國債務上限談判後，宣布出席19日至21日的G7峰會後就返美，繼續談判避免債務違約。

據英國《衛報》報導，艾班尼斯原先表示，雖然拜登將缺席原定下周三在雪梨舉辦的四方會談，但他仍希望與印度和日本的領導人會晤，並希望美國派高級代表前來與會。然而幾小時後，澳方發表聲明證實取消會談。