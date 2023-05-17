外界關注軍公教加薪議題，不僅朝野立委表態支持，行政院長陳建仁也稱「持正面看法」。據了解，軍公教待遇審議委員會將在本月底召開，由於各界對「調薪」皆有共識，因此會議上將朝此目標討論後續方案，但具體日期尚未確定，調幅也尚待討論。

按往例，軍公教待遇審議委員會通常在6、7月召開，相關人士指出，因各界態度、國內經濟情勢明確，因此提早至5月舉行，會議上將邀及學者專家、國防部、銓敘部、教育部、財政部國庫署及地方首長與會，確定相關幅度方案，討論依據為經濟成長率、通膨率等財金指標，待方案確定後再報院，由行政院做最後定奪。

至於財政是否能支應，財政部次長阮清華上午在立法院財政委員會答詢時指出，尊重行政院的決策，但財政部立場是樂觀其成，若調幅是比照過去的3％，以目前財政狀況應該可以支應。 此外，由於地方政府必須在議會會期前編列預算，據悉，行政院最快能在7月前核定最終調薪幅度，意即整體時程將比往年快上一個月。

軍公教自1996年加薪5％後，後續調薪幅度都是3％。2000年以後僅調薪4次，蔡政府任內分別在2018年至2022年調薪3％、4％，分別是賴清德、蘇貞昌擔任閣揆之時，而陳建仁也持正面態度，軍公教待遇有望在明年再調3％。