中部一名人妻發現自己丈夫偷吃小三，兩人不但至少發生16次性關係，還一起去買避孕藥遭到抓包，更讓正宮抓狂的是，兩人還常互傳大量鹹濕簡訊，包括丈夫說要「用盡全身力量撞爛你」，小三則嗲喊「射好射滿」，氣得正宮提告小三要求60萬賠償，法官審理後，判小三應給付正宮40萬元，可上訴。

根據判決書，正宮向法院提告，小三自110年2月起與丈夫交往，雙方並發生16次性行為。直到她發現小三與丈夫與一同購買避孕藥後才驚覺丈夫有外遇。但丈夫曾簽立「結婚協議書」，約定不再與小三聯繫，但是事後仍偷偷小三持續交往。

正宮更控訴，小三還私下申辦手機給丈夫使用，且在手機內留下標題為「親愛的虐虐」之曖昧鹹濕訊息給丈夫。為此她向法院請求小三必須賠償64萬元

法官根據兩人間的鹹濕對話，發現男方傳訊給小三說，「我要再更用力，再繼續X，讓妳高潮越拉越久，然後嗨到不行的時候，用盡全身的力量撞爛妳X爆你，直接內射。」女方則回，「這樣我會睡不著，會受不了，要射好射滿。」

不僅如此，男方還傳其他的簡訊表示，「如果一直想著你的騷樣，我可能會射，再來一點印象中的淫叫，可能衛生紙就破了。」女方也很直接回覆，「那就先用飛機杯擋著用吧，我的穴也是有點想射入一點熱的東西啦。」

法官綜合以上證據，又雙方對話內容，可知小三與丈夫間之對話露骨、毫無顧忌，內容不乏討論2人之性事過程與互訴情愛，丈夫還曾傳送自己之性器照片供小三閱覽，堪認兩人確有發生性行為等超乎社交舉止界線之親密互動，判決小三要賠給正宮40萬元，可上訴。