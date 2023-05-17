男孩們使盡全力玩遊戲。（愛奇藝國際站提供）

11位泰國小鮮肉參與的愛奇藝國際站（iQ.com）原創實境真人秀《隱藏的王牌》現正熱播中，他們在節目中參加一系列遊戲，優勝者將成為因BL劇《黑幫少爺愛上我》爆紅男星Mile、Apo的師弟並主演戲劇。男孩們在節目遊戲環節中為瞭解彼此大玩國王遊戲，話題可說是無禁忌、零尺度，成熟穩重的Woody才在節目公開出櫃，被問是否曾經在公共場合做愛，大方回應：「有！」花美男Ｍax看起來年紀尚小，卻坦言在泰國有10多個性經驗對象，11位男孩的私生活紛被起底。

《隱藏的王牌》第一階段遊戲中，每集揭露一段人生故事，故事主人翁就在參賽者之中，男孩們必須猜出誰是主角；反之，主角必須靠演技欺騙眾人，避免被猜中，原本是勾心鬥角的遊戲，卻意外拍到不少男孩們真情流露的畫面。其中長相斯文且擁有模特兒身材的JJ，揭露自己因曾被家暴，對生父使用暴力，讓大家超驚訝！他如今能擺脫陰霾參賽，母親也在電話中鼓勵他：「我以我的孩子為榮，一定是拯救銀河系才能有這麼棒的孩子。」讓大家都淚流滿面。

《黑幫少爺愛上我》演員Ta宣佈參賽，讓節目更加有看點。（愛奇藝國際站提供）

節目目前進入第二階段，從曼谷移師到擁有絕佳海景的攀牙府舉行，11位參賽者組隊玩遊戲，《黑幫少爺愛上我》的演員現身助陣，示範遊戲中需要的各種高難度體位，其中「完美哥哥」Ta和長相與韓星孔劉相似的「泰版孔劉」Lotte必須以「老牛耕田」之姿跳格子闖關，演員Ping 則背著Tong出場示範「騎士上馬」，參賽者必須矇眼騎在夥伴背上射水槍，擊敗其他隊伍，透過遊戲考驗男孩們的體力與耐力！Ta更投下震撼彈，當場宣布參加選秀，讓賽事白熱化，Ta雖然身為前輩，但坦言相當緊張，「我會盡力！要給大家一個驚喜，讓戰況更加激烈。」

儘管前輩們在前面遊戲環節中不斷出難題，但在夜晚談心時刻不忘關懷這群準師弟，並分享個人在演藝圈的經歷。Tong希望參賽者不要讓工作人員等待，並想起Pong說過一句很有道理的話：「我們不用心，會受到損失的不只我們自己，我們會拖累者整個團隊，造成的影響非常大！」並烙狠話提醒後輩：「不管是要進行什麼活動，我們自己並沒有這麼重要，沒有我們，別人也可以做到。」

Perth在前一集慘遭淘汰，意外地在最新一集節目成為主持人。（愛奇藝國際站提供）

其中節目相當被看好的Perth在前一集慘遭淘汰，意外地在最新一集節目成為主持人，自認以「鳳凰」之姿出現在夥伴面前，霸氣宣示：「孩子們，我回來啦！」但卻在節目中被總製作人Pond當面教訓：「Perth如果一開始能做自己，現在就還能以嘉賓的身份參與節目，但一切已經來不及。」提醒其他參賽者：「要展現自己真實面貌的，要趕快！」令人格外期待節目後續發展。愛奇藝原創泰綜「隱藏的王牌」愛奇藝國際版及iQIYI APP、iQ.com每周六晚上23：30首播。