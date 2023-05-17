櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之112年第一季財務報告，上櫃有價證券應繼續停止交易計有2家，應調整交易方式計有6家，並自112年5月18日起實施。

駿熠電（3642）前因未依規定期限公告111年第三季及111年度財務報告，已自111年11月17日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報112年第一季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

昇華（4806）前因未依規定期限公告111年度財務報告，已自112年4月10日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報112年第一季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

地心引力及康呈等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。福大公司因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故新增為變更交易方法。

及成（3095）因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

劍湖山（5701）因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

晶宇（4131）因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。