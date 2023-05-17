2020年台灣與其他亞洲12國之間的貿易版圖中，高科技產品扮演重要角色，佔據台灣高達56％的貿易總額，預期將持續帶動後疫情時代的貿易成長。

UPS表示，近年亞洲市場逐漸成為全球消費需求的中心，僅是12個亞洲主要市場（合稱亞洲12國Asia-12），包括澳洲、中國大陸、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國和越南之間的貿易，就占全球貿易總額的88％，台灣為亞洲重要的電子產品製造商，更是推動該地區貿易顯著增長的因素之一。

這項名為「即將起飛的亞洲區貿易」的研究報告，由台灣四種主要產業類別切入進行探討，闡述貿易增長驅動因素、可能風險及相關建議，旨在使亞洲其他11個主要市場充分發揮貿易價值。在完全解鎖潛藏的貿易實力後，預期亞洲區貿易總額將可從2020年的4,220億美元成長至2030年達1.1兆美元。

尤其數位化加速、GDP逐年提升與亞洲人口的都市化成長等大趨勢，都將繼續提升台灣作為半導體與電子科技中心的重要地位。

高品質的半導體是高科技產品的重要基石，讓台灣成為全球貿易的要角。而台灣與澳洲及ASEAN東協市場（如印尼及菲律賓）之間的貿易往來，也將持續成為高科技產業成長的最大助力。

台灣第二大產業為工業製造及汽車業（IM&A），目前產值800億美元，到2030年可達近2,400億美元，主要貿易對象包括南韓、日本、中國大陸和香港，都將持續提供穩定的高價值貿易來源。

根據研究內容觀察，縱使亞洲區域內貿易具有巨大的潛力，但仍存在一些可能降低台灣在亞洲12國貿易夥伴之間吸引力的貿易壁壘，受訪企業指出，關稅和其他懲罰性措施是目前最大障礙，其次為缺乏一致性的作業標準及物流業技術、勞動力的短缺。

UPS台灣區總經理洪毅（Sam Hung）表示，由於台灣在供應鏈短化下，成為近岸外包的主要受益者之一，且中小微型企業佔據台灣總體企業的98％，UPS台灣將提供本土企業所需資源與協助，並發揮在亞洲內部貿易的潛力。