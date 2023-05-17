517是「國際不再恐同日」，蔡英文總統今天感謝立法院通過修法，讓同性配偶也能共同收養無血緣的子女。並期盼生活在這片土地上的我們，面對與自己不同的人，都能多一點包容與友善，讓台灣社會，多元且充滿愛。

蔡英文在臉書表示，4年前的今天，司法院釋字第748號解釋施行法，在立法院三讀通過。4年過去了，我們原本的家庭模樣依舊，但是有更多人，可以在制度的保護下，平等成家。

她說，在今年1月初，透過函釋，我們讓更多跨國同性伴侶，可以向戶政機關辦理結婚登記，不用再「飄洋過海來看你」。昨天，立法院通過修正案，讓同性配偶也能共同收養無血緣的子女。「我要感謝朝野立委，一同支持這項修正案」。

蔡英文認為，每個法案的通過，都是一個起點。她相信，在愛中成長的孩子，必定能有更多的幸福，也唯有更多的愛，才能對抗不友善的歧視和排擠。台灣，是自由的台灣，也是民主的台灣。「願生活在這片土地上的我們，面對與自己不同的人，都能多一點包容與友善，讓台灣社會，多元且充滿愛」。