配合上櫃公司112年第1季財務報告的公布，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將自112年5月22日（週一）起接續推出「富櫃200」、「電子科技(三)」、「物聯網應用」及「生技與資安」等主題。櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，亦為投資我國中小型股票之選擇，5月22日首先安排富櫃200指數成分股中的眼科診所與眼鏡門市廠商大學光、網通裝置檢測驗證廠商耕興及致力於幹細胞與癌症免疫細胞新藥研發長聖說明公司財務業務及產業概況。

再者，櫃買市場最大族群為電子產業，5月24日推出第3場「電子科技」主題，邀請的公司有砷化鎵微波電晶體與積體電路專業晶圓代工廠商穩懋、全方位綜合數位運營商上奇及無線與有線網路系統製造廠神準與會。

櫃買中心指出，工業4.0 以及智慧製造已經是現代製造產業鏈的發展趨勢，物聯網更是其不可或缺的技術之一，5月25日邀請3家「物聯網應用」相關領域之公司，包括自動化感測器製造廠商桓達、半導體晶片設計廠沛亨及工業電腦廠新漢。

近年受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，而生技醫療產業亦為櫃買市場重要特色產業之ㄧ；以及國內不斷傳出企業遭遇資安攻擊事件，資訊安全亦成為投資人評估企業能否永續經營的關鍵指標之一，5月26日推出「生技與資安」主題，邀請的公司有各類醫療耗材研發製造廠商太醫(4126)、資訊軟體整合服務廠商倍力(6874)及醫療器材塗層與人工水晶體及植入系統專業廠商奈米醫材(6612)說明展望。