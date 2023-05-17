國民黨今天下午將召開中常會，外界推測將同時宣布徵召新北市長侯友宜投入2024總統大選，台中市長盧秀燕表示，因為今天台中市政行程滿檔，且目前仍在處理中捷事故後續相關事宜，已經請假不會出席中常會，對於黨中央將徵召侯，她說「無論是誰，我都恭喜」。

國民黨徵召總統人選 張麗善：應是侯友宜脫穎而出
國民黨預計徵召侯友宜 陳其邁：市長就是「好好做事情」
花蓮縣長徐榛蔚也不出席中常會：黨提名誰都支持
#2024 #國民黨 #侯友宜 #盧秀燕 #總統大選