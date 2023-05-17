國民黨將徵召侯友宜 盧秀燕：無論是誰都恭喜 13:092023/05/17 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，不論國民黨徵召誰參選2024，她都恭喜。(台中市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今天下午將召開中常會，外界推測將同時宣布徵召新北市長侯友宜投入2024總統大選，台中市長盧秀燕表示，因為今天台中市政行程滿檔，且目前仍在處理中捷事故後續相關事宜，已經請假不會出席中常會，對於黨中央將徵召侯，她說「無論是誰，我都恭喜」。 國民黨徵召總統人選 張麗善：應是侯友宜脫穎而出 國民黨預計徵召侯友宜 陳其邁：市長就是「好好做事情」 花蓮縣長徐榛蔚也不出席中常會：黨提名誰都支持 #2024 #國民黨 #侯友宜 #盧秀燕 #總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 許淑華挺「這個人」 要他就台灣安全、振興經濟議題說服大眾 13:352023/05/17 政治 侯友宜今將獲徵召！ 藍青年爆 「他根本沒動」 斷言民調要漲了 08:082023/05/17 政治 侯友宜出線 連江縣議長張永江表態支持 13:472023/05/17 政治 侯友宜今將被徵召 韓粉團體表態了 10:022023/05/17 政治 藍將徵召侯友宜選總統 賴清德本命區議會黨團全力相挺 12:482023/05/17 政治 國民黨總統候選人今掀牌 藍委：「戰爭與和平」是主軸 12:302023/05/17 政治 國民黨將徵召侯友宜 議員：避免情緒勒索、團結一致 12:402023/05/17 政治 侯友宜出線問鼎2024 新北議長蔣根煌：期許帶領國民黨勝選 13:312023/05/17 政治 藍營徵召侯友宜 謝國樑：團結才能勝選 13:322023/05/17 政治 民進黨恐被2打1？游盈隆：藍營「這人」若出線支持度會飆高 13:012023/05/17 政治 郭台銘發文恭喜侯友宜獲徵召 「將盡最大努力支持侯市長勝選」 13:152023/05/17 政治 國民黨總統徵召結果將揭曉 她曝支持者真實心聲 11:162023/05/17 政治 國民黨正式徵召侯友宜參選總統 羅智強：民進黨等著下台吧 13:392023/05/17 政治 張善政證實受邀中常會 這樣評論藍營總統人選 10:002023/05/17 政治 好險國民黨沒上當？沈富雄驚爆：民進黨最怕的人就是「他」 09:292023/05/17 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。