國民黨今天下午將召開中常會，外界推測將同時宣布徵召新北市長侯友宜投入2024總統大選，台中市長盧秀燕表示，因為今天台中市政行程滿檔，且目前仍在處理中捷事故後續相關事宜，已經請假不會出席中常會，對於黨中央將徵召侯，她說「無論是誰，我都恭喜」。