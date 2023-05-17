賓士車後擋風玻璃，居然被一拳打爆。（翻攝畫面）

賓士車後擋風玻璃，居然被一拳打爆。（翻攝畫面）

林姓男子右手留下打破賓士玻璃的傷痕。（翻攝畫面）

林姓男子被帶回派出所偵訊。（翻攝畫面）

台北市議員徐巧芯辦公室的23歲鍾姓實習生，16日晚間遇到行車糾紛，在北市建國高架上，竟被人徒手、一拳搥破後擋風玻璃，他趕緊驅車離去並報案，最初他告訴警方，以為遇到槍擊，但警方循線找來對方駕駛，發現他手部流血，且經鑑識車子並非遭開槍，排除槍擊。全案依恐嚇、強制、毀損與公共危險等罪嫌送辦。

25歲林姓男子16日晚間駕駛BMW先在台北市士林區，與鍾姓男子駕駛的賓士車，有行車糾紛，他覺得對方刻意擋他車，雙方上國道一號轉建國高架後，林一路追逐，在建高靠近北市第一殯儀館旁，「剪車」急停於鍾的車前，下車開後車廂，作勢要取東西攻擊。

鍾姓男子趕緊驅車離去，豈料對方見他要離開，竟由後方一拳搥破左後方的擋風玻璃，玻璃碎裂，鍾嚇得揚長而去，回到大安區住處後，向和平東路派出所報案，認為行車糾紛被開槍。

警方不敢大意，且鍾姓男子又是議員辦公室的實習生，擔心是其他糾紛引起，立即調閱監視器，查出嫌犯是駕駛租賃車，循線通知林姓男子到案。雙手都是刺青的他，雖有不少前科，但並無幫派註記，警方發現他右手掌鮮血直流，還有擦過藥痕跡，一問之下，他竟說自己是空手擊破賓士擋風玻璃，讓警方嘖嘖稱奇。

警方經「鑑識採證」後，排除槍枝攻擊的可能性，但仍難以相信，林姓男子居然有辦法一拳打爆緩慢行進的賓士車擋風玻璃。他告訴警方，不認識鍾姓男子，也不知其身分，是對方有逼車行為，他才會在建國高架道上，下車與對方理論，並徒手搥打鍾的後擋風玻璃，事後拳頭被玻璃割傷，也覺得很痛。

警方說，全案依恐嚇、強制、毀損及公共危險罪函送地檢署偵辦；另林嫌開車驟停於建國高架道路，再依道路交通管理處罰條例第43條第4項非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停製單舉發。