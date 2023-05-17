施崇棠致詞時指出，去年底生程式AI橫空出世後，華碩也觀察到企業客戶亟欲規畫利用生成式AI，來帶動新一波生產式革命，「算力」也被認知為將是驅動未來數位經濟最重要引擎。華碩的頂尖AI超級團隊，從2018年起就與NVIDIA輝達合作，參與政府的台灣杉二、三、四號超級電腦建置計畫，並於2021年投資成立台智雲，也成為亞洲唯一提供商用AI超算服務的雲端服務業者。

施崇棠表示，台智雲開發出台灣第一個與OPEN AI同級的大幅強化本地知識的福爾摩沙大模型，同時也提供讓大企業彈性、安心及便捷利用的企業級生成式AI解決方案，加速企業進入AI 2.0時代。面對未來，他也指出，台灣擁有相較鄰近區域更優越的算力資源，與企業應用創新動能，台智雲將更積極建構算力、打造平台，連結生態系夥伴與大家共創AI 2.0的新生態。

台智雲此回除發布與GPT-3.5同級的福爾摩沙大模型外，也結合AIHPC算力與No-code大模型優化平台，推出全方位的企業級生成式AI解決方案，提供快速調動AI超級電腦算力、容易優化模型與彈性部署模型的方案（AI Foundry Service, AFS）系列服務，其中包含月「AFS Platform（大型語言模型優化服務）」、「AFS Shuttle（大型語言模型優化共乘服務）」「全球首創AFS Appliance（大型語言模型地端部署解決方案）」、「AFS Cloud（大型語言模型託管服務）」等。

同時多家新創和AI 2.0夥伴也展出多種AI智慧應用、產業最新發展和解決方案，包括精準醫療、數位雙生、智慧製造、智慧交通和智慧商務，共同探討如何利用最新的數位技術與算力滿足產業的AI場景與應用，以開放平台創造AI 2.0應用新生態。