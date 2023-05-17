台新金在去年6月2日、7月20日、8月29日持續去函新光金，邀請以「換股為基礎」平等協商兩家金控合併事宜，同年10月7日台新金再度去函，並提出「合併意向書」，以10月6日前30個交易日的平均收盤價為基礎，開出1股新光金換發台新金普通股新股0.584股，台新金並承諾增資新光金200億元。

銀行局局長莊琇媛表示，台新金提意向書前沒有到金管會溝通過，目前看起來意向書只是台新金單方面的想法，金控合併案分為合意與非合意，如果雙方有合意，應該雙方都要一起到金管會談。

但台新金向新光金提出意向書，難道副本未告知金管會？莊琇媛說：「不一定，如果說是在董事會上的議案，董事會最多就是會議記錄給我們（金管會）。」

若台新金與新光金無法合意併購，台新金可以發起非合意併購？莊琇媛表示，非合意併購是在市場收購，要符合財務比率、國際據點等四大條件，才可以做非合意併購，台新金去年財務比例應有達到標準，但今年如果要做，應該看最近一季或最近半年的財務狀況。

莊琇媛也表示，台新金若要啟動非合意併購，不是說依規定要達到四條件就可以獲得核准，還要看資金來源、併購計畫，不是在公開市場買到10％股權就好，還要確保未來3年能買到100％。

針對台新金承諾增資新光金200億元？莊琇媛表示，「不知道台新金增資來源怎麼來的」，普通股要有人認購，藉由募集資金對外發新股，希望普通股比率高為主，特別股具負債性質，不是主要資本支撐，因此會檢視特別股比例是否過高。