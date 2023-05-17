方宥心飾演林嘉俐。（大愛電視台提供）

方宥心飾演林嘉俐，打工被客人罵而哭花臉。（大愛電視台提供）

楊麗音飾演林嘉俐的阿嬤。（大愛電視台提供）

藍葦華飾演林嘉俐的爸爸。（大愛電視台提供）

嚴藝文飾演林嘉俐的表演老師。（大愛電視台提供）

演技派金鐘女星林嘉俐是「CODA」Child of Deaf Adults，亦即父母都是聾人，小孩聽力正常，出生在父母都是聽障家庭的她，真實人生故事被拍成大愛電視台戲劇《早點回家》，劇情描述林嘉俐從小在外公、外婆家長大，雖不缺愛卻始終缺少一份對家的歸屬感，對於父母是聽障人士這件事情始終無法釋懷，對自己也缺乏一份認同與自信。敏感細緻的特質，加上活潑外向勇於表現自己的天份，引導林嘉俐考上戲劇系，走上演藝人生。經歷外公、外婆去世、母親秀紋中風成為植物人臥床5年，還要照顧生活散漫的父親，全劇用人物堆砌，再從中剖析林嘉俐是怎麼找回自信跟回家的路。

將於29日首播的《早點回家》，是第一部拍攝藝人真實故事的大愛劇，由3度入圍金鐘獎的方宥心飾演曾獲金鐘獎女配角獎的林嘉俐，從沒合作過的兩人最大的共同點就是從小到大都存在著「不安全感」，也努力讓人不要感覺到；方宥心表示，她的切入點盡量不以模仿的角度，而是從探討內心層面為出發點，呈現出林嘉俐從求學到職場的各種不同面向，以及她在演藝事業一路以來刻骨銘心、深層內心的轉折跟轉念。

劇中運用大量的手語，整個拍攝過程中，都有手語老師隨行協助演員，因為只要一個小小的手勢角度不對，整句話會可能會是另一個意思。手語老師除了教學，還要事先把劇本「翻譯」成手語劇本，由於手語的字彙、文法與一般人說法方式相當不同，劇中演員在學習與詮釋過程中倍加辛苦，方宥心開拍前3個月就開始練手語劇本，感覺用演4齣戲的精氣神演了這一部戲。

媽媽與阿嬤專業戶的楊麗音飾演林嘉俐的外婆，這次同時把媽媽與阿嬤角色一次演好演滿！劇中生病的女兒都變白髮，楊麗音卻還是一頭烏黑頭髮，不斷染髮的原因是為了「等女兒醒來」。藍葦華在《早點回家》褪去「最有在地man味」、「國民老公」的魅力，演一個「無聲」勝有聲的好爸爸。藍葦華什麼角色都想嘗試，從未演用手語演過戲，這回特別主動爭取聾人角色，拍戲時有手語老師在場指導，藍葦華經常拍到神來一筆想加戲也能得到及時奧援，一點都沒在怕。陳婉婷跟藍葦華飾演聾人夫妻，兩人用手語溝通的愛，比台詞更加動容。

客串演出請來老師級的嚴藝文跟王琄，嚴藝文說自己跟林嘉俐一樣是「怕犯錯」的個性，一直到畢業，老師都不斷提醒她在表演上要「大膽、冒險」，這次回到北藝大演表演老師，學生們被嚴藝文的表演「燙」到，連聽嚴藝文說故事，每聽一次就感動得哭一次。王琄演教劇場基礎課程的老師，王琄剛好是方宥心最喜歡演員，拍起戲來特別開心，方宥心邊跟王琄拍戲還能邊充電。此外，「國民媽媽」林美秀、金鐘視后鍾欣凌其實是林嘉俐的閨蜜鐵三角，金鐘編劇徐譽庭、陳慧玲是林嘉俐演藝路上的貴人，戲組也找其他演員詮釋演出，席曼寧、陳霆、蘇炳憲則成了彩蛋。