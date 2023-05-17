為了培養學童在資訊時代的溝通表達能力，並以更活潑的方式學習，新北市教育局與地方電視台合作舉辦為期4周的「小小主播營」，首場活動於今（17）日在新莊登場，共有4校約120名學生參加，體驗媒體從業人員及主播的工作內容，教育局主任秘書丁雅君也出席開幕儀式，勉勵孩子建立媒體識讀能力。

該活動自即日起至6月7日，連續4周的星期三，邀請新莊區國小學生到地方電視台，體驗「導播」、「攝採」、「剪輯」、「主播」等4組課程。以理論與實作的方式，強化學童影音製作的概念，再由電視台主播實際指導播報技巧，透過不同的體驗增進孩子的溝通表達能力，以及快速消化新聞內容。

教育局表示，新北市長期透過不同方式拓展學童的學習機會，特別在當前資訊爆炸、影音潮流的時代中，更應該重視孩子的媒體識讀及溝通表達能力，因此與地方電視台合辦小小主播營的計畫。

新莊國小校長張信務表示，多元化的學習方式及內容才能培育出更具韌性的下一代。傳統的教育專注於學科能力的養成，而在現今的時代當中，除了課堂上的知識以外，更需要鼓勵學童積極探索自身的興趣及表達內心想法，也期望透過本次的體驗營，幫助學童一步步建立流暢的口語表達。

教育局主任秘書丁雅君也認為，在資訊時代下，要如何教導學童分辨資訊的真假，建立媒體識讀能力已然成為最重要的課題之一，以上台播報新聞，強化其口語表達能力，並藉由實際接觸新聞製作環境，擴展孩子的媒體素養。