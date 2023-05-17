台灣併購與私募股權協會亦與資誠聯合、普華財顧共同發布「2023台灣併購白皮書」，針對全球及台灣併購交易活動活動變化及未來併購市場趨勢進行深入分析。調查顯示，去年全球併購交易總額年減約31％，件數4萬8996件、年減約8％。

白皮書指出，去年併購交易件數及金額雙降，主要受烏俄戰爭、通膨加劇、中國大陸封城及央行升息等因素影響。其中以特殊目的收購公司（SAPC）及科技業併購交易衰退最明顯，交易總額分別衰退81％及36％、件數分別衰退30％及21％。

台灣方面，2022年併購總件數創新高，但金額逾5億美元的案件自10件降至7件，交易總額年減約14％。其中，外資併購台資企業金額占比年增61％，主要由MaxLinear併購慧榮科技、星展銀行併購花旗消金部門、美國Costco集團收購台灣Costco股權等交易案推升。

而台灣企業赴海外併購方面，受SPAC交易驟減及大型交易減少影響，去年交易件數僅39件，交易金額為22.07億美元，金額及占比均為5年來低點。

白皮書同時指出，台灣企業發動跨國跨界併購的主要動機，包括進入新市場、增加市占率、擴大供應鏈及獲取人才、新技術等。而東南亞、美洲、日本地區為台灣企業執行跨國跨界併購的關注重點區域，又以電子零組件、生技醫療及半導體為前3大優先考慮的併購領域。

此外，ESG永續浪潮也反映在台灣企業的投資併購決策中，有8成受訪者認為ESG影響力將在未來5年大幅提升，但只有14％受訪者表示，標的公司的ESG績效可能成為終止併購交易執行的關鍵影響。

台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏表示，受美中角力、疫情等因素影響，全球供應鏈系統走向貼近市場需求的區域化布局，成為國際大型龍頭企業與台灣科技製造業共識，加上電動車、智慧醫療、再生能源、AI等領域發展前景樂觀，加速推動供應鏈相關企業走向跨界轉型。

陳其宏認為，善用擴產、併購、投資、處分、策略結盟等方式重新調整區域策略，取得關鍵資產、市場及核心技術與人才資源，進一步加深對新技術應用領域的布局，有助於台灣企業在疫後產業轉型浪潮中取得關鍵地位。