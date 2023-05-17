再生醫療雙法「再生醫療法」與「再生醫療製劑管理條例」2法草案，原訂16日在立法院會二讀，但醫藥界、法界、病權界等重量級學者專家群起具名連署反對，立院決定暫緩審議。外界更質疑再生醫療雙法草案可以免臨床試驗，有如高端疫苗翻版，衛福部次長王必勝今說，「這是莫須有的指控」，還強調，「臨床試驗是一定有的」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「職能治療師法條文修正」、「營養及健康飲食促進法」等草案。衛福部長薛瑞元因上午有會議而向立院請假，由次長王必勝出席備詢。

王必勝會前受訪表示，衛福部對「再生醫療雙法草案」基本立場是照顧民眾健康，或幫助需要再生醫療的民眾，並無考量商業利益。

然而，各界質疑再生醫療雙法草案可以免臨床試驗，獨厚生技業者，有如高端的翻版，王必勝回擊，「這是莫須有的指控」，並說，「大家很清楚他一定要經過臨床試驗，臨床試驗一定有」，因再生醫療是新技術，將持續和委員、黨團及專家溝通，衛福部也收集各界意見，是否需要調整都會積極進行。