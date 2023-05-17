一名女網友表示，搭公車觀察到多數男生都會選擇坐在長相普通的女生旁邊；若全車只剩下正妹旁邊有位子，男生寧願站著，她還自嘲自己是恐龍妹，所以男生看到她旁邊有空位，都會直接坐下，PO文引發網友共鳴直呼，「坐正妹旁邊壓力太大了」。

原PO昨（16）日於論壇《Dcard》指出，長久以來都是搭公車通勤，她觀察到若公車上只剩下兩個空位，兩個空位旁邊分別坐普妹及正妹，多數男生上車要選擇座位都會遲疑，但最後還是會選擇坐在長相普通的女生旁。

原PO表示，若公車上只剩下正妹旁邊有空位的話，男生寧可站著，也不會去坐在正妹身邊。她也自嘲自己搭公車，男生都直接坐在她旁邊，「我就龍妹」。

貼文曝光，網友也有感，「男的好像也是，普男都不敢坐帥哥旁邊」、「因為去坐正妹旁邊就會被說是噁男」、「坐正妹旁邊怕對方覺得我有什麼意圖」、「我是女生我也選長相普通的女生旁邊坐下，其實主要是選看起來好相處的」、「穿著比較時尚類型的女生，不知道為什麼會稍微感覺到壓力」、「我都不敢坐正妹旁邊，之前有一次坐正妹旁邊，對方直接起身」。

留言中也有不少女網友搞笑說，「突然能理解為什麼都沒人坐我旁邊了」、「難道這就是為什麼滿車，我旁邊永遠都不會有人的原因嗎」、「我是醜女，旁邊坐帥哥會很開心」。