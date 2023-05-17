俗話說「人生不如意，十之八九」，人生不可能一帆風順，但有些人能接受逆境、勇敢挑戰，有些人則寧願待在舒適圈內，不願意走出來。大陸命理專欄「星座巫師」分享，金牛座、射手座和摩羯座的人，會勇敢面對困境，且越挫越勇，是人生會「先苦後甜」的3大代表星座。

▎金牛座

金牛座雖然外表憨厚老實，卻喜歡挑戰一切不可能，深知人生不可能一帆風順，所以早就做好準備，就算面對大風大浪也不會輕易放棄，反而越挫越勇，直直地朝已經設定好的目標前進。金牛座不喜歡安於現狀，更偏好「先苦後甜」，年輕時吃的苦，全是為了未來能過上更好的生活。

▎射手座

射手座個性灑脫，喜歡過無憂無慮的自由生活，但其實他們骨子裡有一股永不服輸的精神，憑藉聰明的頭腦、敏捷的反應力，只要確定了目標，就會義無反顧往前衝。在工作中的射手座會爆發出驚人的毅力，在逆境中不會逃避，且要戰勝困難才肯罷休，還會把壓力變成動力，讓自己越來越強大。

▎摩羯座

摩羯座是個十足的工作狂，擁有驚人的毅力和永不言敗的精神，會用毅力克服所有困難和坎坷，而且他們不愛展現出脆弱的一面，只會獨自承擔所有的困境，就算遇到不得不放棄的狀況，也會很快調整好心態、重振旗鼓，他們明白年輕時吃的苦不算苦，為了未來過上更好的生活，吃點苦又如何？