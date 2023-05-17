許淑華挺「這個人」，要他就台灣安全、振興經濟議題說服大眾。

國民黨中常會17日下午將公布2024總統徵召人選，眾多訊息指向將徵召新北市長侯友宜。南投縣長許淑華在南投縣議會縣政總質詢結束後受訪說，她全力支持黨所提名的參選人，認為要對抗民進黨推出的總統參選人賴清德，是相當辛苦的一戰，希望侯友宜就台灣安全、提振經濟等面向，提出更好的論述說服大眾。

南投縣議會定期會縣政總質詢第2天，會後許淑華接受媒體訪問。許淑華說，國民黨通知各縣市首長、立委等17日下午2時開中常會，她向中央表達正值南投縣議會定期會期間而婉拒，先前曾接獲黨中央詢問對總統候選人看法，她已表達「只要是黨提名人選，一定全力支持」，從各方訊息看來，應該是徵召新北市長侯友宜參選2024總統。

許淑華認為，2020總統初選由民調決定，這次則是國民黨徵召，當然黨部也會做內部參考民調，希望國民黨主席朱立倫下午能向大眾說明提名侯友宜的理由？侯友宜如何帶領國民黨勝選？如何讓大眾獲得最好的生活。

許淑華強調，她在地方一定全力支持國民黨提名的參選人，把地方整合工作做好，這次初選侯友宜、郭台銘雙方各有支持者，過程平和，不像2020年黨內初選那般激烈，距2024大選還有一段時間，相信可以弭平黨內不同的聲音。

許淑華坦言，對抗民進黨所推出的總統參選人賴清德，是相當辛苦的一戰，希望侯友宜就台灣安全、提振經濟等面向，提出更好的論述，說服全國百姓。