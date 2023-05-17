國民黨17日下午召開中常會，預計會徵召新北市長侯友宜參選總統。基隆市長謝國樑17日上午表示，假如沒有團結絕對不可能勝選，即使團結都要非常努力。

國民黨17日下午召開中常會，謝國樑及台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人也將出席，外界預估國民黨將會在中常會中正式徵召新北市長侯友宜參加2024年總統大選。

謝國樑17日上午出席在五堵國小舉辦的國民中小學科學展覽頒獎典禮，受訪時表示，面對2024年的總統及立委大選，國民黨正是團結時刻，無論徵召什麼人，大家最關心的，仍是總統提名人選能否有效整合。

謝國樑受訪時強調，他要重申先前曾經提過的：「假如沒有團結是絕對不可能勝選。」他認為，即使團結都要非常努力。因此，他認為重點是如何團結，而不是徵召什麼人，他希望所有國民黨的力量都能繼續團結。

問到謝國樑是否對於侯友宜參選有信心時，謝國樑表示，總統提名人選要等黨中央宣布，他樂觀看待目前狀況，但他仍認為關鍵點在於「徵召後的團結」。