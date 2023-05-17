證監會3月時被指暫緩GDR發行審批，當時外媒引述消息人士透露，證監會擔心大部分GDR發行將被大陸投資者認購，隨後這些投資者會將這些證券轉換成大陸國內股份，利用兩者存在的價差獲利，將對大陸股市造成較大壓力。外媒當時稱，遭暫緩GDR申請的公司包括大陸電動車電池龍頭企業寧德時代。

根據證監會最新公告，要求公司在完成GDR發行上市後15個工作日內披露發行情況報告，報告應當穿透說明實際認購對象。

證監會表示，支持具有一定市值規模、規範運作水平較高的境內上市公司，通過境外發行GDR募集資金，投向符合國家產業政策的主業領域，用好兩個市場、兩種資源，促進規範健康發展。 實施安排上，證監會表示，3月31日前，境內上市公司已在境外提交GDR發行申請，但未獲證監會核准的，應履行基礎股份發行註冊及境外發行上市備案程序，可合理安排提交註冊申請及備案材料的時點；境內上市公司境外發行GDR相關議案已經股東大會審議通過的，毋須重新提交股東大會審議。