看好南台灣的創新潛能，中小企業處今年持續投入亞灣雲平台新創加速器的推動，並進一步引領微軟加強資源挹注力道，提供更高規格的Microsoft Azure雲端技術支援，經濟部中小企業處主任秘書謝戎峰17日出席「亞灣雲平台微軟新創加速器－AI賦能新創智慧未來啟航」記者會時表示，中小企業處長年深耕新創扶植與環境塑造，很高興近年在高雄市政府的大力協助與支持下，共同將亞灣新創園打造為南台灣首屈一指的新創聚落。

謝戎峰指出，經濟部中小企業處以亞灣新創園為核心，藉由微軟投注雲端資源與Open AI的技術輔導，鏈結在地輔導專家中山產發中心，逐步且深度推動亞灣雲端新創生態系。

台灣微軟總經理卞志祥指出，看好台灣創新聚落蓬勃發展，微軟近年持續在地深耕，並連續2年在高雄亞灣推動微軟新創加速器計畫，活絡創新能量。

他說，新創團隊是促進產業轉型的重要引擎，隨著今年生成式AI如海嘯般的熱潮席捲，AI相關應用，更是新創團隊突破市場隔閡的關鍵，身為產業領頭羊的微軟，將持續以新創團隊角逐國際的最佳夥伴之姿，透過Azure OpenAI服務等領先技術的輔助，讓新創團隊可以站在巨人的肩膀上，打破資源與市場限制，擁有更大的競爭優勢與創新可能。

高雄市長陳其邁表示，這次總共有12家廠商入選，最主要是應用Azure OpenAI的方式，加速生成式AI應用在解決產業的問題，並隨著AI技術的發展，協助解決在地企業，或者實際上所碰到各式各樣問題。

他說，高雄市政府致力打造優質的創業舞台，讓高雄成為新南向的國際門戶，也讓世界看見南台灣的創新與智慧實力，高雄亞灣區的5G AIoT園區，逐漸已有微軟、高通等大型的雲端業者、或系統整合商進駐，形成聚落，也因此創造很多新創公司。

陳其邁指出，為了讓新創公司在剛起步的時候，能夠有最完整的資源，協助他們茁壯，也同步能夠跟國際接軌，希望透過微軟雲平台第二屆新創加速器，藉此鏈結國際的各種資源，提供高雄在地的或者是來自台灣其他的縣市的新創事業，有一個好的發展，相信藉由微軟的協助，將能加速在地產業數位轉型，進一步實現科技亞灣、智慧高雄的願景。

「亞灣雲平台微軟新創加速器」自2022年成功協助16家團隊發展雲端方案，推動超過10案次國內外商機合作，更協助多組團隊成為微軟全球合作夥伴。2023年度為能更有效扣合市場需求、產業趨勢，微軟將聚焦協助團隊採用Open AI服務進行方案開發，並針對潛力性的應用方案，引導對接微軟國際客戶與各國市場，雙向強化技術與市場能量，高效帶動新創成長。

中山產發中心副主任曾凡碩表示，今年度的「第二屆亞灣雲平台，微軟新創加速器」，在經過2個月的熱烈競爭後，遴選出最有發展潛力的12家新創，加入第二屆的加速器，更期待今年會有更多火花產生，讓新創團隊的創意與技術，能夠有所發揮，找到國內外市場，替台灣、高雄的產業激化起更多可能性。

曾凡碩指出，中山產發在南部地區深耕ICT、AIoT產業領域已超過10年，一直以來，都積極配合政策推動產業升級與轉型，並致力於新創產品及方案的培育與輔導，並在中央政府與高雄市政府大力支持與資源的挹注之下，提供產業以及新創，一個更完整的發展環境。

他說，身為高雄的一份子，對於近年高雄的改變非常有感，中山產發中心也積極致力於讓年輕人有機會留在高雄發展，讓這些年輕的力量，帶給在地產業不同的樣貌。

曾凡碩表示，未來，中山產發中心將持續與新創夥伴一起攜手努力，結合亞灣、微軟的新創輔導能量，打造出最出色的國際新創聚落，一起航向智慧新未來。

2023年入選的新創團隊包含睿加科技、佐翼科技、奧榮科技、凌波、泰瑞醫與獵戶科技等 6 家高雄在地團隊，以及達易智造、法博智能移動、亞博福爾摩沙、迪威智能、竹謙科技、集仕多等中北部新創。產業囊括智慧醫療、智慧製造、智慧生活，智慧安防等多項領域。